الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيَين بالضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيلي، فلسطينيَين، خلال اقتحام قواته، مساء الأربعاء، وصباح الخميس، بلدة يَعبد شمالي الضفة، ومخيم الدهيشة للاجئين قرب مدينة بيت لحم (جنوب).

وأعلن تلفزيون فلسطين (حكومي) "ارتقاء شهيد برصاص قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة"، وذلك بعد "إصابة خطيرة بالرصاص الحي" خلال مواجهات شهدها المخيم.

ولم يذكر التلفزيون معلومات إضافية، كما لم يصدر بيان عن وزارة الصحة الفلسطينية.

ومساء الأربعاء، قتل الجيش الإسرائيلي، شابا آخر، وأصاب 6 فلسطينيين، وهدم منزلا، في بلدة يعبَد، جنوب غرب جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن بلال قَبَها (24 عاما) "استشهد، عقب إصابته بجروح في الصدر والفخذ، ووصل مستشفى جنين الحكومي في حالة حرجة للغاية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها "تعاملت مع 6 إصابات أخرى برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يَعْبد".

كما أفادت مصادر صحفية أن وحدة هندسية تابعة للجيش، دمّرت فجر الخميس منزل عائلة "ضياء حمارشة" في البلدة، باستخدام المتفجرات.

وأخطرت إسرائيل في 17 إبريل/ نيسان الماضي، عائلة حمارشة بهدم منزلها، بدعوى تنفيذ ابنها "ضياء" عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتله، و5 أشخاص آخرين، في 29 مارس/ آذار الماضي بمدينة بني براك الإسرائيلية.