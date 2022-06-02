الكنيست يصادق على حظر رفع علم فلسطين في مؤسسات تمولها الدولة

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسسات التي تدعمها وتمولها الدولة، بما في ذلك الجامعات.

وصوت لصالح مشروع القانون 63 عضوا بالكنيست (من أصل 120)، مقابل معارضة 16 فقط، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وكانت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قد تقدمت بمشروع القانون، بعد أن أثار رفع علم فلسطيني في جامعتين إسرائيليتين ضجة داخل أوساط اليمين الإسرائيلي.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صادق على القانون، رغم تعهد المعارضة برفض التصويت على أي قانون يطرحه الائتلاف.

وردا على ذلك، خاطب عضوا الكنيست أحمد الطيبي وأيمن عودة من "القائمة المشتركة" (تحالف 3 أحزاب عربية) بينيت خلال الجلسة قائلين: "أنت رئيس للوزراء بفضل عربي (في إشارة إلى منصور عباس رئيس "القائمة الموحدة الداعمة لائتلاف بينيت)، ألا تخجلون؟"، وفق القناة "12" الخاصة.

وتغيب وزير الخارجية يائير لابيد، وجميع نواب حزبه "هناك مستقبل" عن جلسة التصويت، فيما غاب وزير الدفاع بيني غانتس بسبب زيارته للهند.

من جانبه، قال رئيس المعارضة نتنياهو بعد التصويت على القانون "لقد مرّرنا الآن في الكنيست قانون العلم الذي يحظر رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية في المؤسسات التي تمولها الدولة".

وأضاف: "إسرائيل لديها علم واحد فقط. نحن نعيد إسرائيل إلى اليمين. هذا يوم مهم لدولة اسرائيل ولمستقبل الدولة اليهودية".

وخلال احتفال الفلسطينيين بذكرى النكبة في شهر مايو/ أيار المنصرم، رفع عشرات الطلاب الأعلام الفلسطينية في جامعتي تل أبيب وبن غوريون بمدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، ما أثار ضجة في أوساط اليمين الإسرائيلي المعارض.

وتوجه وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ببحث تقليص ميزانية جامعة بن غوريون بعدما دافعت عن قرارها السماح برفع الأعلام الفلسطينية داخل حرمها، من منطلق حرية التعبير، على ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأربعاء الماضي.