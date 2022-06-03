الصليب الأحمر يدعو لتحويل هدنة اليمن إلى وقف نار دائم

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، إلى تحويل الهدنة في اليمن إلى وقف دائم لإطلاق النار والحرب المتواصلة منذ نحو 8 أعوام.

جاء ذلك في تغريدة لفابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى، غداة إعلان الأمم المتحدة موافقة الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة المتواصلة منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمدة شهرين.

وقال كاربوني: "بشرى سارة لأهل اليمن. دعونا نحوّل هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف: "الوقت ينفد منا، ويواجه شعب هذا البلد تحديات هائلة تتعلق بأزمة المناخ، والعواقب الوخيمة لسنوات عديدة من الصراع".

وفي السياق نفسه، كتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، في تغريدة، أن "تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بشرى سارة للغاية".

وأضاف غريسلي: "أؤيد بالكامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، لتنفيذ وتوحيد جميع عناصر الهدنة، بما في ذلك إعادة فتح الطرق".

وأمس الخميس، أعلن غروندبرغ أن الحكومة اليمنية والحوثيين، وافقوا على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وذلك قبل ساعات من انتهائها.

وبحلول الساعة 19.00 بتوقيت اليمن (16.00 تغ) من اليوم نفسه، دخلت الهدنة الممدّدة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة التي كانت سارية.

وتم تمديد الهدنة وفق الأحكام نفسها الواردة بالاتفاقية الأصلية، التي دخلت حيّز التنفيذ في 2 أبريل الماضي.

ومطلع أبريل الماضي، أعلن غروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات.

وقد لاقى قرار تمديد الهدنة ترحيباً إقليمياً ودولياً واسعاً، ركز على ضرورة العمل لحلّ الأزمة في اليمن بشكلٍ نهائي.