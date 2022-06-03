الكويت تستدعي دبلوماسيا أمريكيا رفضا لتغريدات بشأن "المثلية"

استدعت السلطات الكويتية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة جيم هوليستايدر، على خلفية منشورات على حسابات سفارة بلاده في مواقع التواصل الاجتماعي تدعم "المثلية".

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أنها "استدعت مساء الخميس، جيم هوليستايدر والتقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين بالإنابة نواف الأحمد".

وأضافت أن الأحمد سلم هوليستايدر مذكرة "تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشره".

وشددت الوزارة، على ضرورة "احترام القوانين والنظم السارية والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات، التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

والخميس، نشرت السفارة الأمريكية تغريدات تحمل مقتطفا من أقوال الرئيس جو بايدن، مرفقا بعلم المثلية، وعلقت عليها بالقول: "دفاعا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".