بحضور غير بيدرسون.. اختتام الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية

اختتمت اليوم الجمعة أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية التي استمرت لـ5 أيام.

وأقيمت في اليوم الأخير للجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة، جلستان بحضور مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون.

ويشارك في الاجتماعات أعضاء "المجموعة المصغرة" المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصاً، 15 يمثلون النظام و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.

وقال مراسل الأناضول إن الأطراف المشاركة قامت اليوم بتقييم المسودات المتعلقة بمبادئ الدستور والتي طرحت على الجنة في الأيام الماضية.

وما لفت الانتباه في الجولة الثامنة عدم عقد المبعوث الأممي بيدرسون مؤتمرات صحفية سواء عند الانطلاق أو الختام.

وعقدت الجولة السابعة للاجتماعات في الفترة 21-25 آذار/مارس الماضي، ولم تسفر عن تطورات جديدة، وقدمت أربعة مبادئ دستورية.

وفي ظل تفاعل المعارضة وبعض ممثلي المجتمع المدني في تضمين ملاحظاتهم على المبادئ رفض النظام الإقدام على هذه الخطوة.

واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية في 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وبعد أكثر من عام ونصف من المشاورات، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 سبتمبر/أيلول 2019، تشكيل اللجنة الدستورية، ضمن الجهود لإنهاء الحرب السورية الممتدة منذ 2011.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عقدت لجنة الصياغة أولى اجتماعاتها بجنيف، من أجل تحديد جدول الأعمال، حيث شهدت الاجتماعات خلافات وخرق لمدونة السلوك الناظمة للاجتماعات.