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تدريبات عسكرية للجيش الوطني السوري على الخطوط الأمامية شمالي البلاد

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.06.2022 22:13
الأناضول (الأناضول)

قام الجيش الوطني السوري بتدريبات عسكرية على الخطوط الأمامية في المناطق الشمالية لسوريا.

وزقال مراسل الأناضول إن 500 عنصر من الجيش السوري الحر شارك في التدريبات التي استخدمت فيها أسلحة خفيفة وثقيلة، اليوم الجمعة.

وبين أن التدريبات تضمنت تنفيذ تكتيكات الانتشار في المواقع على الخطوط الأمامية، وأضاف أن المشاركين في التدريبات أصابوا الأهداف بنجاح.

وأمس أجرى ألفا عنصر من القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني السوري تدريبات بالأعيرة النارية.

وينتشر "الجيش الوطني السوري" في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، التي تم تحريرها من تنظيمي "داعش" و"واي بي جي/بي كي كي" الإرهابيين، خلال السنوات الماضية.

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