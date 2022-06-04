البحرية الإسرائيلية تعتقل 4 صيادين شمالي غزة

قال نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عيّاش، السبت، إن قوات من سلاح البحرية الإسرائيلية اعتقلت أربعة صيادين فلسطينيين، قبالة شواطئ قطاع غزة.

وأضاف عيّاش، أن "البحرية الإسرائيلية اعتقلت صباحا، 4 صيادين، بعدما استهدفت قارب الصيد الذي كانوا على متنه بالرصاص المطاطي".

وأوضح أن قوات "البحرية الإسرائيلية اقتادت الصيادين الأربعة إلى ميناء أسدود".

ولفت أن "الصيادين كانوا يعملون ضمن مسافة قريبة من الشاطئ، ولم يتجاوزوا مساحة الصيد التي تُحددها إسرائيل".

وأشار إلى أن البحرية الإسرائيلية أوقفت وفي وقت سابق السبت، صيادَين آخرين، أفرجت عنهما في البحر".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول حادثة الاعتقال.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية تُطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتُصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي تصل إلى 6 أميال شمالا، و15 جنوبا.