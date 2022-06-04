تحركات روسية في مناطق الشمال السوري

تنفذ القوات الروسية طلعات استطلاعية فوق منطقة "تل رفعت" بريف محافظة حلب فيما نشرت منظومة دفاع جوي في القامشلي، الخاضعتين لاحتلال تنظيم "واي بي جي/بي كي كي" الإرهابي شمالي سوريا.

وذكرت مصادر محلية، أن القوات الروسية تسعى لإحكام سيطرتها في القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة.

وأوضحت أن القوات الروسية الموجودة في مطار القامشلي استقدمت الجمعة، منظومة صواريخ من طراز "بانتسير - إس 1".

وأضافت أن مروحيات عسكرية روسية تنفذ منذ بداية الأسبوع طلعات استطلاعية فوق منطقة "تل رفعت" شمالي حلب، على فترات متقطعة.

وتسعى القوات الروسية لمنع الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران من زيادة نفوذها في منطقة "تل رفعت".

وفي 30 مايو/ أيار الماضي، لم تسمح السلطات الروسية لإيرانيين أرادوا حضور اجتماع الجانب الروسي مع مسؤولي النظام وقيادات "واي بي جي/بي كي كي".

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي "واي بي جي - YPG"، الذراع السوري لـ"بي كي كي - PKK" منذ عام 2016، ويستخدمونها منطلقا لتنفيذ هجمات على المناطق الآمنة التي شكلتها تركيا بالعمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا.

وأجبر التنظيم الإرهابي ما يقرب من 250 ألف مدني على الهجرة أثناء احتلاله المنطقة، وقد نزحوا إلى المناطق القريبة من الحدود التركية.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" الأربعاء الماضي، إن تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.