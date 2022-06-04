سوريا.. "واي بي جي" يخفي الأسلحة بمناطق مدنية في تل رفعت

يقوم تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

ورصدت عدسة الأناضول من الجو عددا من القرى المحيطة بتل رفعت وهي الشيخ عيسى و منغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش، حيث تظهر المشاهد قيام التنظيم بحفر الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

كما رصدت تحركات لعناصر التنظيم حول الأنفاق و تجمعات لهم في القرى المدنية.

وحفر التنظيم خلال السنوات الماضية شبكة أنفاق معقدة في تل رفعت ومحيطها، كما استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة من مناطق سيطرته شرق الفرات إلى المنطقة.

وكان التنظيم الإرهابي سيطر على تل رفعت في شباط/ فبراير عام 2016، بدعم جوي روسي ما تسبب بنزوح عشرات الآلاف من سكانها، حيث سكن معظمهم في مخيمات بالقرب من الحدود السورية التركية.

ويستخدم التنظيم تل رفعت والقرى المحيطة بها منطلقا لتنفيذ هجمات على المناطق الآمنة التي شكلتها تركيا بالعمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا.

والأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.