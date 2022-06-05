حماس تهدد بتوسيع دائرة الاشتباك في حال استمرت جرائم إسرائيل

هددت حركة المقاومة الإسلامية بـ"توسيع دائرة الاشتباك" مع إسرائيل، مع استمرار "جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى".

وقال المتحدث باسم حركة حماس، الأحد، عبد اللطيف القانوع، في بيان إن "المقاومة لا يمكن أن تصمت عن جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى، وسيدفع الثمن الباهظ على هذه الجرائم".

وطالب القانوع بـ"توسيع دائرة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني، في إطار المعركة التي يخوضها الشعب في القدس وساحات الأقصى".

ودعا إلى حالة من "الاستنفار لمواجهة وإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني".

وزاد: "الاقتحامات المتكررة لقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى تهدف لاستكمال المخططات الصهيونية لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وبسط السيطرة عليه".

بدوره، استنكر عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان، "اقتحام الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه للمسجد الأقصى"، واصفا إياها بـ" أعمال القرصنة".

وأضاف: "اقتحام الأقصى تحت حماية جيش الاحتلال، لن تفلح في تهويد المسجد، أو فرض التقسيم الزماني والمكاني عليه".

وتابع: "سيبقى المسجد إسلاميا خالصا، وسيبقى المرابطون درع الدفاع الأول عنه".

وفي وقت سابق الأحد، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية بمناسبة عيد "الأسابيع" اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، في بيان، إن ما يزيد عن 526 مستوطنا اقتحموا المسجد صباح الأحد، بعد فتح باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، أمام اقتحامات المستوطنين.

وكانت منظمات يمينية إسرائيلية دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بمناسبة حلول "عيد نزول التوراة" (يعرف أيضا بعيد الأسابيع) الذي يحل اليوم الأحد ويستمر حتى مساء يوم الإثنين.