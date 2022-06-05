خوفاً من تركيا.. إرهابيو واي بي جي في تل رفعت يتخفون وراء النظام السوري

كعادته في التلون، يتخفى تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" (YPG/PKK) الإرهابي وراء علم نظام بشار الأسد في أعلى نقطة بمدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سوريا.

وبفضل دعم جوي من روسيا، سيطر التنظيم على المدينة التي تبعد 18 كم عن الحدود التركية، عام 2016، بعد اشتباكات عنيفة مع المعارضة السورية.

ويسعى التنظيم الذي يحتل المدينة ومحيطها منذ 6 أعوام، لإظهار تقارب مع النظام عبر روسيا، في ظل توجه تركيا لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد الإرهاب في المنطقة.

وفي سبيل ذلك، يلجأ الإرهابيون في تل رفعت إلى استخدام علم النظام، كما في منبج و مناطق أخرى على الخط الحدودي.

وتظهر المشاهد التقطتها عدسة الأناضول من خط الجبهة في منطقة عملية درع الفرات، رفع التنظيم علم النظام على برج الإذاعة وسط تل رفعت.

كما تبدو في المشاهد خنادق الإرهابيين الموصولة بأنفاق على خط الجبهة، ونقاط المراقبة وعناصر التنظيم.

من ناحية أخرى، بدأ أعضاء التنظيم بنقل أسرهم من تل رفعت بعد إعلان تركيا نيتها تحرير المنطقة منهم.

وأفادت مصادر موثوقة في تل رفعت للأناضول، أن نصف عوائل الإرهابيين على الأقل توجه إلى مدينة حلب التي يسيطر عليها النظام لا سيما حي الشيخ مقصود الذي يحتله التنظيم في المدينة، وبلدة نبل الزهراء بريف حلب، التي تسيطر عليها عناصر مدعومة من إيران.

فيما استقرت بعض أسر الإرهابيين في مخيم فافين الذي تصله مساعدات من الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى، وحيث يجري التنظيم مظاهرات مع أنصاره عبر زج المدنيين إلى الواجهة.

ويقع المخيم على مسافة 20 كم جنوب شرق مدينة تل رفعت.

وكان نحو 250 ألف مدني نزحوا عن تل رفعت باتجاه الشريط الحدودي مع تركيا، بسبب هجمات روسيا وتنظيم "واي بي جي" عام 2016، ولا يزالون يتمسكون بأمل العودة إلى منازلهم.