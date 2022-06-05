مصرع طيارين عسكريين اثنين في تحطم طائرة تدريبية في الأردن

قتل طياران عسكريان في حادث سقوط طائرة تدريبية تابعة لسلاح الجو الملكي، وفق ما أعلن الجيش الأردني، الأحد.

جاء ذلك في بيان، أورده الجيش على موقعه الرسمي، نقلا عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول".

وذكر البيان أنه "في تمام الساعة التاسعة (06:00 ت غ) من صباح اليوم الأحد، تعرضت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع GROB إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية".

وأوضح أن هذا الخلل أدى إلى سقوط الطائرة بأرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد (شمال)، ونتج عنه "استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي".

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة في البيان "الشهيدين"، وقدمت تعازيها لأهاليهما.