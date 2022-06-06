الجيش الإسرائيلي يفرق مسيرة منددة بالاستيطان في الأغوار الشمالية

فرق الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مسيرة منددة بالاستيطان والممارسات الإسرائيلية، في منطقة الأغوار الشمالية.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من الجيش منعت عشرات الفلسطينيين من الوصول لقرية "الفارسية" التي تتعرض لاعتداءات مستوطنين وعمليات هدم من قبل الجيش.

وأضاف الشهود، أن القوات الإسرائيلية المتواجدة على حاجز "التياسير" في الأغوار، اعتدت على المشاركين بالضرب وغاز الفلفل، وحتى الساعة 10:30 (ت.غ) لم يُبلغ عن وقوع إصابات.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان الإسرائيلي.

وكانت فصائل فلسطينية، قد دعت إلى تنظيم فعالية على أراضي "الفارسية"، التي تعرضت مساكن أهاليها للهدم مرات عدة، بدعوى "البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة ج".

وقالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 300 مبنى بالضفة الغربية بما فيها القدس منذ مطلع العام.

وتمنع سلطات الاحتلال، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بدون تراخيص، ويُعد الحصول على تلك التراخيص شبه مستحيل.

وصنفت اتفاقية أوسلو2 (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.