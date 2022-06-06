فلسطين: اقتحامات الأقصى أصبحت غزوا وليست زيارة

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الإثنين، إن اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، أصبحت غزوا وليست زيارة، وهي مرفوضة ومدانة.

جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، شدد فيه على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى.

وحذر أبو ردينة من أن استمرار هذا الغزو سيحول الصراع إلى حرب دينية لا تبقي ولا تذر.

وقال إن محاولات إسرائيل لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل.

ودعا الإدارة الأميركية، إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان.

والإثنين، جدد مستوطنون إسرائيليون، اقتحاماتهم المتكررة لباحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن ما يزيد عن 160 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد في غضون ساعة واحدة.

وأضافت: "من بين المقتحمين عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن حزب "الليكود" اليميني الحاخام يهودا غليك".

وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات كبيرة بحراسة الشرطة الإسرائيلية من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وكانت جماعات إسرائيلية دعت لاقتحامات كثيفة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد نزول التوراة الذي بدأ الأحد وينتهي الإثنين.

وبدأت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في 2003 بقرار أحادي من الحكومة الإسرائيلية، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.