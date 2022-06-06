محمود أو طوفان المياه.. رواية عن الحرب السورية تفوز بجائزة أدبية

حصل الكاتب البلجيكي أنطوان ووترز على جائزة "ليفر إنتر" الأدبية الفرنسية لعام 2022 إلى عن روايته "Mahmoud ou la montee des eaux" ("محمود أو طوفان المياه") المستوحاة من المعاناة السورية، في تصويت على أثير إذاعة "فرانس إنتر" العامة التي يشكّل مستمعوها لجنة التحكيم.

هذه الرواية القصيرة عبارة عن مونولوغ نثري يتذكر فيه شاعر سوري مسنّ يمضي تقاعده على ضفاف بحيرة، لحظات مؤلمة في حياته وفي تاريخ بلاده التي ضربتها الحرب.

وقال الكاتب الفائز عبر إذاعة "فرانس إنتر" الاثنين "قلت لنفسي إني سأكتب تاريخ سوريا بصوت هذا الرجل العجوز، بتركه ينغمس في ذكرياته ومياه هذه البحيرة، بكلام شعري بسيط للغاية".

وحصل أنطوان ووترز البالغ 41 عاما والمتحدر من منطقة لييج البلجيكية، على سلسلة جوائز أدبية: فقد فاز بجائزة مارغريت دوراس في تشرين الأول/أكتوبر، ثم على جائزة ويبلر في تشرين الثاني/نوفمبر عن الرواية نفسها، وهي الرابعة التي نشرتها له دار "فيردييه".

كذلك فاز بجائزة غونكور للمقالات الأدبية لعام 2022 عن "متحف التناقضات" (منشورات "سو سول")، وهي مجموعة من 12 خطابا لأشخاص متمردين.

وعمل أنطوان ووترز بداية كمدرّس في التعليم العالي، قبل أن يلفت الانتباه عام 2014 بروايته الأولى "Nos meres" ("أمهاتنا") التي تحكي عن طفل فر من الحرب في الشرق الأوسط إلى المنفى في أوروبا.

واختير كتاب "Mahmoud ou la montee des eaux" من بين عشرة أعمال متنافسة، من جانب لجنة تحكيم مكونة من 24 مستمعا لإذاعة "فرانس إنتر" من جميع مناطق فرنسا، برئاسة الروائية دلفين دو فيغان.