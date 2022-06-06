وزير الدفاع الإسرائيلي: الخلاف مع لبنان حول الغاز البحري مسألة مدنية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن الخلافات مع لبنان حول خرائط الغاز البحري سيتم حلها بوساطة أمريكية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "أرزق- أبيض" برئاسته، على خلفية الغضب اللبناني جراء تحركات إسرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها بين البلدين.

وقال غانتس حسب موقع "ذا ماركر" الاقتصادي العبري: "وصلت منصة التنقيب عن الغاز بحقل كاريس يوم السبت إلى موقعها في المجال البحري الإسرائيلي - في منطقة غير متنازع عليها".

وأضاف: "هذه قضية مدنية وليس لمؤسسة الدفاع أي دور سوى تأمين المنصة ومحيطها".

وأشار غانتس إلى أن "كل ما يتعلق بمنطقة النزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة".

واعتبر أن "للبنان مصلحة كبرى في الدفع نحو اتفاق (مع إسرائيل بشأن المنطقة البحرية المتنازع عليها) سيسمح له أيضا بالعمل على تطوير حقول الغاز".

وسبق أن حذر "حزب الله" من مغبة التحرك الإسرائيلي في المياه المتنازع عليها، بعد وصول المنصة التابعة لشركة "إنرجي" من سنغافورة إلى موقعها في حقل "كاريس" والذي هو موضع خلاف مع لبنان.

وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.

وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في مايو/آيار 2021.

وكان وفد بيروت قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافياً للبنان، وتشير أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما رفضته إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات.