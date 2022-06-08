تدريب مشترك لسلاحي الجو السوري والروسي فوق أجواء سوريا

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن سلاحي الجو الروسي والسوري نفذا ، الثلاثاء، مناورة مشتركة فوق الدولة التي مزقتها الحرب، هي الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: "نفذت طائرتان روسيتان من طراز سو-35 35 وست طائرات سورية من طراز ميغ 23 وميغ 29 محاكاة مواجهة طائرات حربية وطائرات مسيرة معادية"، وأضافت أن الطيارين السوريين تعاملوا معها بغطاء ودعم من الطائرات الحربية الروسية.

وزاد البيان: "تم رصد جميع الأهداف الوهمية وتدميرها بالكامل، بينما تم قصف الأهداف الجوية ليلا لأول مرة، كما بثت مقطعا مصورا لطائرات حربية قالت إنها شاركت في التدريبات".

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان التلفزيون السوري الرسمي عن استهداف صواريخ إسرائيلية مواقع للجيش السوري جنوب العاصمة دمشق، ما تسبب في أضرار مادية، لكن دون وقوع إصابات.

من جهته نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول عسكري لم يذكر اسمه قوله إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت قبل منتصف ليل الاثنين صواريخ عديدة أثناء تحليقها فوق مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل. وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ.

ولم يصدر تعليق من إسرائيل على الضربة.