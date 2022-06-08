رئيس مجلس الوزراء الكويتي: سنعين سفيرا ومنسقا للمشاريع باليمن

أعلنت الكويت أنها ستعين سفيرا ومنسقا للمشروعات الكويتية في اليمن.

جاء ذلك في لقاء جمع ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، في قصر بيان، بالكويت العاصمة اليوم، حسب وكالة "كونا" الكويتية الرسمية وبيان للحكومة اليمنية.

وأكد الصباح، في اللقاء، دعم الكويت الكامل لكافة الجهود التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية، لصالح أمن واستقرار اليمن، ومساعي الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة سلمياً.

من جانبه، كشف رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد، أثناء اللقاء نفسه، عن نية الكويت تعيين سفير جديد لها وتسمية منسّق لإدارة المشروعات الكويتية في اليمن، وفق ما أفادت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية.

بدوره، أعرب العليمي، عن شكره للكويت على الدعم الذي قدمته إلى اليمن خلال العقود الماضية.

ولفت إلى التحديات التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي، على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والتمويلية، على طريق استعادة الدولة وبناء مؤسساتها المدمَّرة.

والاثنين الماضي، وصل العليمي إلى الكويت في زيارة رسمية، غير معلنة المدة، في إطار جولة إقليمية يجريها وتشمل قطر والبحرين ومصر، حسب بيان سابق للحكومة الكويتية.

وتأتي جولة العليمي بعد أيام قليلة على إعلام الأمم المتحدة، الخميس الماضي، عن موافقة الأطراف اليمنية على تمديد هدنة إنسانية في البلاد، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.

وفي 7 أبريل الماضي، نقل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صلاحياته إلى مجلس رئاسي من 8 أعضاء برئاسة العليمي، لإدارة المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب مع الحوثيين.

ومنذ نحو 8 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.