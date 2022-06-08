فلسطيني انتزع سلاح شرطي إسرائيلي قبل أن يسلّم نفسه

انتزع فلسطيني، الأربعاء، سلاح شرطي إسرائيلي في حاجز عسكري، بجنوبي الضفة الغربية، قبل أن يُسلّم نفسه للشرطة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "أوقف ضابط من شرطة المرور عند مفترق الفوّار في جنوب الخليل، سيارة فلسطينية لتفتيشها".

وأضافت: "أثناء الاختبار، طُلب من السائق التعريف بنفسه، فانتزع سائق السيارة سلاح أحد الضباط من نوع M16 وبدأ في القيادة وجر الضابط، حتى انفصل السلاح عن جسده".

وتابعت الشرطة: "فرّ المشتبه به باتجاه مدينة الخليل.وقد وصل عدد كبير من قوات الشرطة والجيش إلى مكان الحادث ويقومون بعمليات بحث عن السيارة المشبوهة".

ولاحقا، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الفلسطيني سلّم نفسه، للشرطة.

وأظهر مقطع فيديو التقط من كاميرا مراقبة، تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، سائقا فلسطينا يفر هاربا بسيارته من حاجز، ويسحب معه سلاح شرطي إسرائيلي، وهو ما أدى لسقوط الأخير على الأرض.