تونس: الكلام عن وجود محادثات دبلوماسية مع إسرائيل مجرد إشاعات

نفت وزارة الخارجية التونسية وجود أي محادثات دبلوماسية مع إسرائيل، معتبرةً الأنباء المتداولة "إشاعات".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، الخميس، إنها تنفي "نفيا قاطعا ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس".

وأضافت أن تلك "المواقع دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم".

وأردفت: "تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وستظل رسميا وشعبيا (..) سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

والأربعاء، تداولت وسائل إعلام عربية نقلا عن موقع "إسرائيل اليوم" (خاص)، أنباء عن "محادثات دبلوماسية بين تونس وإسرائيل بشأن تقارب تطبيعي محتمل".

ووفق تلك الأنباء، "تواجه الخطوة صعوبات من المعارضة التونسية وأيضا من الجزائر التي تحاول إفشالها"، فيما لم تعلق الجزائر فورا على ذلك.

ولم يصدر تعليق رسمي بخصوص هذه الأنباء من إسرائيل، التي طبعت في عام 2020، علاقاتها مع أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، برعاية أمريكية.