رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه للإمارات وسط تعثر الاتفاق النووي مع إيران

يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بزيارة خاطفة للإمارات يوم الخميس، في الوقت تعثرت فيه جهود إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

وهذه هي ثاني زيارة يقوم بها بينيت إلى أبوظبي منذ تطبيع العلاقات بينهما في 2020 بعد سنوات من التعاون غير المعلن، بدافع من مخاوفهما المشتركة بشأن برنامج ايران النووي.

وجاء في بيان من مكتب بينيت أن الزعيم الإسرائيلي سيلتقي رئيس دولة الامارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأنهما سيناقشان "عددا من القضايا الإقليمية"، يرجح أن تتصدرها إيران.

وفي بيان مسجل مصور قبل مغادرته أشاد بينيت بالتصويت في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا يوم الأربعاء لتوجيه انتقادات لإيران حول عدم شفافيتها بشأن أنشطتها النووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

وقال قبل ان يستقل الطائرة متوجها إلى الإمارات "نرى في ذلك موقفا حازما من دول العالم فيما يتعلق بالتمييز بين الخير والشر، فهي تعلن بوضوح أن إيران تخفي امورا".