إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات بالضفة

أُصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي، مسيرات منددة بالاستيطان في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرة منددة بالاستيطان في منطقة مَسافر يطّا جنوبي الخليل.

وأوضح الشهود، أن الجيش اعتدى بالضرب على الطواقم الصحفية.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وبحسب مصادر صحفية، اندلعت مواجهات مماثلة، في بلدة كفر قدّوم شرقي قلقيلية، وفي بلدات قريوت وبيتا، وبيت دَجن بمحافظة نابلس.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ونقل عن مسعفين، أنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وعادة تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش لإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.