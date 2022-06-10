سوريا تعلق الرحلات الجوية من مطار دمشق بعد ضربة إسرائيلية

قالت صحيفة موالية للنظام السوري، إن سوريا علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية يوم الجمعة منطقة قريبة من المنشأة.

وأضافت صحيفة الوطن، إن الغارة ألحقت أضرارا بمدرج المطار الذي يقع جنوب العاصمة دمشق بدون أن تذكر تفاصيل أخرى عن الهجوم.

من جانبهم قال نشطاء المعارضة إن إسرائيل نفذت الغارة في منطاق يعتقد أن فصائل مسلحة تدعمها إيران تنشط ولديها مستودعات أسلحة بها.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي هجمات من قبل بنفس المنطقة بما في ذلك هجوم في 21 مايو / آيار الذي أسفر عن اندلاع حريق بالقرب من المطار، مما أدى إلى تأجيل رحلتين.

وأكدت وكالة الأنباء الحكومية (سانا) تعليق جميع الرحلات الجوية بسبب توقف بعض المعدات الفنية عن العمل في المطار، ولم تذكر الضربة.

وقالت شركة أجنحة الشام الخاصة للطيران إنها ستحول جميع رحلاتها من دمشق إلى مطار حلب الدولي في شمال البلاد، وأضافت أنه سيتم نقل جميع الركاب بالحافلات بين المدينتين مجانا.

أظهر موقع فلايت رادار 4 عدم وجود رحلات جوية بالقرب من المطار ظهر يوم الجمعة.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، وهو منظمة مراقبة للحرب تابعة للمعارضة، إن الضربة الإسرائيلية أصابت صباح الجمعة ثلاثة مستودعات أسلحة لمقاتلين مدعومين من إيران داخل المطار، مضيفا أن المدرج الشمالي في المنشأة تضرر وكذلك برج المراقبة.

وأضاف المرصد أن المدرج الشمالي هو الوحيد الذي يعمل بعد أن ألحقت الغارات الإسرائيلية العام الماضي أضرارا بالغة بالمدرج الآخر، المعروف باسم المدرج الجنوبي.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام رسمية سورية عن غارات جوية إسرائيلية على بعض المواقع العسكرية جنوب دمشق فجر الجمعة، ما أدى إلى إصابة شخص وإلحاق أضرار مادية.

وشنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف في سوريا على مر السنين، لكنها نادرا ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات، وتقول إنها تستهدف قواعد الميليشيات المتحالفة مع إيران، مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي لها مقاتلون منتشرون في سوريا وتقاتل إلى جانب قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وشحنات أسلحة يعتقد أنها متجهة إلى الميليشيات.