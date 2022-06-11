لبنان.. عون وميقاتي يبحثان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، مع رئيس الحكومة تجيب ميقاتي، ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أن عون استقبل ميقاتي في العاصمة بيروت، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة بالبلاد.

وأفاد البيان، بأن الاجتماع بين الجانبين عرض الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، عشية زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت، المقرر استمرارها الإثنين والثلاثاء.

وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، صرح عون، بأن بلاده ستطلب من الوساطة الأمريكية إعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية.

وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.

وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في مايو/ أيار 2021.

وكان وفد بيروت قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافياً للبنان، وتشير أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما رفضته إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات.