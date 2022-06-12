الأطراف الليبية تستأنف محادثاتها حول الانتخابات في القاهرة

يجري مسؤولون ليبيون في العاصمة المصرية اليوم الأحد جولة ثالثة من المحادثات حول التعديلات الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وسط أزمة سياسية جديدة تعيشها ليبيا مع وجود إدارتين متنافستين تدعيان الشرعية.

وتأتي محادثات القاهرة في أعقاب اشتباكات بين ميليشيات متناحرة تسببت في ذعر سكان العاصمة الليبية طرابلس وأحيت الكوابيس من نوبات قتال سابقة في الدولة التي تعمها الفوضى.

بدأ مشرعو البرلمان الليبي، ومقره شرقي البلاد، والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية تعمل من غرب ليبيا، المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة وسط ضغوط دولية متضافرة على المجلسين لتنحية خلافاتهما جانبا والاتفاق على الأساس القانوني للانتخابات.

وإلى ذلك، قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، إن المحادثات المقامة في فندق بالقاهرة من المقرر أن تستمر حتى 19 يونيو/حزيران الجاري بهدف وضع إطار دستوري "مطلوب لنقل البلاد إلى انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن".

في الجولتين السابقتين من المحادثات، توصل الطرفان إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مشروع الدستور، من بينها ما يتعلق بالحقوق والحريات.

وقالت ويليامز إن من المزمع الاستمرار في مناقشة عدد قليل من المواد المتنازع عليها بشأن السلطتين التشريعية والقضائية.

كان الخلاف حول الإطار الدستوري للانتخابات من بين تحديات رئيسية تسببت في فشل إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر/ كانون اول.

وشكل الإخفاق في إجراء التصويت ضربة كبيرة للجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء عقد من الفوضى في ليبيا.

وفتح ذلك فصلا جديدا في مأزق البلاد السياسي طويل الأمد، حيث تطالب الحكومتان المتنافستان الآن بالسلطة بعد خطوات مؤقتة نحو الوحدة العام الماضي.

اندلعت اشتباكات يوم الجمعة في طرابلس بين ميليشيات متناحرة، ما دفع السكان إلى الاحتماء، ونساء وأطفال إلى الفرار من حديقة مزدحمة بينما كانت قذائف المدفعية تتطاير خلال الليل.

لم يتضح سبب الاشتباكات، وقالت السلطات في طرابلس إنها فتحت تحقيقا في الحادث.

ونددت ويليامز بالقتال وقالت في تغريدة على (تويتر)، "كفى ، كفى!"، ودعت إلى محاسبة المسؤولين.

من جانبه، هدد ريتشارد نورلاند، السفير الأمريكي في ليبيا، بمعاقبة المسؤولين عن القتال، قائلا إنهم "سيدفعون الثمن".

كان العنف أحدث موجة اقتتال داخلي في الأسابيع الماضية بين الميليشيات المارقة، لا سيما في المناطق الواقعة غربي البلاد، والتي تحكمها ميليشيات متحالفة مع حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ومقرها في طرابلس.

يخضع شرق وجنوب ليبيا إلأى سيطرة قوات القائد العسكري خليفة حفتر المتحالف مع حكومة منافسة بقيادة رئيس الوزراء المعين من البرلمان فتحي باشاغا.

دمر الصراع الدولة الغنية بالنفط منذ أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالمستبد معمر القذافي عام 2011.

انقسمت البلاد منذ سنوات بين إدراتين متنافستين في شرق وغرب البلاد، وتدعم كل منهما عدة ميليشيات وحكومات أجنبية.