الجهاد الإسلامي تحذر من استمرار الانتهاكات بحق الأسرى في سجون إسرائيل

وجهت حركة الجهاد الإسلامي تحذيراً لإسرائيل من الاستمرار في انتهاكاتها المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وفي الضفة الغربية المحتلّة.

وقال الأمين العام للحركة، زياد النخالة، في تصريح: "نقف بكل جدية عند هذه العناوين الكبيرة ولن نقبل بهذا الإذلال المستمر".

وأضاف: "ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من انتهاكات، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب في مدن الضفة، وهدم البيوت، واستهداف المعتقلين في السجون والاعتداء المستمر عليهم، وتجاهل إضراب الأسرى، يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب بكل مكوّناته".

وحتّى نهاية مايو/ أيار الماضي، تعتقل إسرائيل داخل سجونها 4700 أسير فلسطيني، من بينهم ما يزيد عن 640 معتقلا إداريا، بحسب نادي الأسير.

والسبت، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال استقباله وفدا أمريكيا بمدينة رام الله، إن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ويتعرّض الفلسطينيون في الأراضي المحتلّة، لانتهاكات إسرائيلية متنوعة كالقتل الميداني، والاعتقال، كما يتعرض الأسرى داخل السجون لمجموعة من الانتهاكات من بينها الإهمال الطبي والاعتداء عليهم وتجاهل مطالبهم، فضلا عن الاقتحام المتكرر للمستوطنين للمسجد الأقصى ومحاولات تهويده، وبناء المستوطنات في القدس والضفة، بحسب مؤسسات حقوقية.