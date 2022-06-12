خلفاً لأنس العبدة.. بدر جاموس رئيسا جديدا لهيئة التفاوض السورية المعارضة

انتخبت هيئة التفاوض السورية بدر جاموس رئيسا جديدا في اجتماعها الدوري خلفا للرئيس السابق أنس العبدة.

وقال العبدة في تغريدة اليوم: "أنهيت اليوم فترة ولايتي لرئاسة هيئة التفاوض السورية، أبارك للدكتور بدر جاموس انتخابه كرئيس جديد للهيئة، متمنياً له التوفيق في العمل لصالح الثورة".

وأضاف: "شاكرا كل من ساعد وعمل رغم التحديات في إتمام مهام الهيئة والحفاظ عليها، وسأبقى أبذل كل ما في وسعي حتى ننال حريتنا ويسقط هذا النظام (بشار الأسد)".

بدوره، أفاد جاموس في تغريدة أخرى: "كل الشكر للأخ الأستاذ أنس العبدة على جهوده الكبيرة في إدارة هيئة التفاوض رغم صعوبة المرحلة، أعاننا الله وإياكم على خدمة أهلنا وقضيتنا حتى الخلاص من هذا النظام".

وجاموس هو رابع رئيس لهيئة التفاوض، حيث تعاقب على رئاسة الهيئة كل من رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب، ونصر الحريري، وأنس العبدة.

وبدر جاموس هو عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض ممثلا عن "التيار الوطني السوري"، وبحسب موقع الائتلاف، فإنه من مواليد مدينة التل بريف دمشق عام 1968، تخرج طبيب أسنان من مولدوفا.

وتابع جاموس الدراسات العليا في المجال السياسي وحصل على الدراسات العليا في العلاقات الدولية، كما عمل مستشاراً لرئيس "الجامعة الدولية"، ثم عين قنصلاً فخرياً لسوريا لمدة عشر سنين.

ويتقن جاموس اللغة الروسية والإنجليزية، ولديه خبرات إدارية واسعة، حيث يترأس مجلس إدارة شركة "رويال فاركو" في مولدوفا، ومع انطلاق الحراك الشعبي السوري، أعلن انشقاقه عن نظام الأسد، والتحق بصفوف القوى السياسية المناهضة للنظام.

وشارك جاموس بمؤتمرات تنظيم المعارضة وقوى الثورة السورية، ابتداء من مؤتمر أنطاليا بتركيا، كما شارك بمؤتمر الإنقاذ، ثم شارك في اللقاء التشاوري الذي تم بموجبة تأسيس المجلس الوطني السوري.

وبعد ذلك شارك في تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وترأس لجنة التعليم العليا فيه، وشغل منصب الأمين العام للائتلاف سابقاً.

وهيئة التفاوض السورية تأسست نهاية العام 2015 باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وهي تجمع قوى سورية عديدة تضم المعارضة السياسية والعسكرية.

وتتولى الهيئة مهام التفاوض مع النظام بإشراف الأمم المتحدة، ولديها أعضاء في اللجنة الدستورية السورية، فضلا عن أن الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة يمثل هيئة التفاوض.