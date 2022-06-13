اشتية يرحب بقرار النرويج وسم منتجات المستوطنات

ثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، قرار النرويج، وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة له في مستهل الاجتماع الحكومي الأسبوعي، في مدينة رام الله.

وقال اشتية: "نرحب بقرار النرويج وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ونشكر النرويج على هذه الخطوة التاريخية والأخلاقية".

وطالب جميع الدول بمقاطعة منتجات المستوطنات والوفاء بالتزاماتها الدولية، انسجاما مع القانون الدولي.

وأعلنت الحكومة النرويجية، الجمعة، أن علامة المنشأ (إسرائيل)، مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو/حزيران 1967، وهو ما يستثني البضائع المنتجة داخل المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية الفلسطينية، ومرتفعات الجولان السورية.

وأوضحت أنه "يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل، بالمنطقة التي يأتي منها المنتج والإشارة إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها".

وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبّق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان السوري والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".