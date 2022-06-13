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المعارضة السورية تجري عملية تبادل أسرى مع النظام شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 13.06.2022 19:55
من المفرج عنهم من جانب النظام السوري الأناضول من المفرج عنهم من جانب النظام السوري (الأناضول)

في إطار "مسار أستانة"، أجريت، اليوم، عملية تبادل محتجزين بين قوات النظام السوري والمعارضة السورية.

وشملت العملية الإفراج عن 5 محتجزين من كل جانب عند معبر "أبو الزندين" بمحافظة حلب شمالي البلاد.

جاء ذلك في إطار المشروع الخامس لـ"مجموعة العمل الخاصة بالإفراج عن المحتجزين قسرًا والمختطفين، وتبادل الجثث ومعرفة مصير المفقودين"، المؤسسة بمشاركة تركيا وروسيا وإيران والأمم المتحدة في إطار "مسار أستانة".

وعملية الإفراج تمت نتيجة لخطوات تركيا في إطار أنشطتها الدبلوماسية الإنسانية، وإشراف ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ووفقًا للقواعد الدولية.

وأجرى النظام والمعارضة عملية تبادل أسرى مشابهة في 2 يوليو/ تموز العام الفائت، أفرج بموجبها عن 5 محتجزين من كل جانب.

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