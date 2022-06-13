المملكة السعودية تخفف قيود ارتداء الكمامات فيما تشددها دولة الإمارات

ألغت المملكة العربية السعودية اليوم قيود ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية المغلقة، لكنه لا يزال إلزاميا في مكة والمدينة.

وصدر القرار مع تزايد أعداد الإصابات بكوفيد-19 وتجاوزها هامش الألف حالة إصابة جديدة يوميا، بعدما كانت قد تراجعت لمتوسط يقل عن المائة حالة قبل شهرين.

يحق للجهات المنظمة للفعاليات والاحتفالات الاستمرار في اشتراط وضع الكمامات.

كما ألغت المملكة اشتراط إظهار ما يثبت الحصول على جرعات اللقاح عبر تطبيق الهواتف المحمولة والذي كان شرطا لدخول أماكن وفعاليات بعينها، ولركوب الطائرات.

في الوقت نفسه، تشدد حكومة الإمارات على ضرورة وضع الكمامات في الأماكن المغلقة مع تزايد أعداد الحالات بنسبة مائة بالمائة في أقل من أسبوع.

الدولة التي يقطنها نحو تسعة ملايين شخص تسجل نحو 1300 حالة جديدة يوميا، بالرغم من معدلات التلقيح المرتفعة.

ستفرض السلطات الإماراتية غرامة قيمتها ثلاثة آلاف درهم (نحو 815 دولارا) على أي شخص يخالف قواعد وضع الكمامات في الأماكن المغلقة.

من جانبها قالت وزارة الداخلية السعودية إن قرار إنهاء فرض وضع الكمامات في المملكة التي يبلغ تعداد سكانها ثلاثين مليون نسمة، يأتي بعد " التقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع".

على مدى عامين تقريبا، كانت المملكة من أكثر دول العالم حزما في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا.

تضمنت البروتوكولات التي فرضتها السلطات، منع المواطنين السعوديين من مغادرة البلاد، وحظر دخول المسافرين القادمين من عدة دول من دخول المملكة، والمطالبة بإبراز ما يثبت الحصول على جرعات اللقاح لدخول مراكز التسوق المحلية والأماكن المغلقة الأخرى، مع تقليص أعداد من يحق لهم أداء فريضة الحج.

منذ ذلك الحين، خففت البلاد القيود أملا في جذب السائحين وفق مخطط جديد يهدف لتعزيز الاقتصاد.