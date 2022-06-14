رئيس الوزراء الإسرائيلي ينصح القيادة اللبنانية باستخراج الغاز بدل الخلافات

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القيادة اللبنانية وانشغالها بـ"خلافاتها الداخلية" بدل استخراج الغاز من مياه البحر المتوسط ورفع سوية البلد الاقتصادية.

وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في مكتبه بالقدس الغربية: "أتطلع إلى اليوم الذي سيقرر فيه لبنان أنه جاهز للاستفادة من الغاز الطبيعي الكامن في مياهه الإقليمية".

وأضاف: "من المؤسف أن القيادة اللبنانية منشغلة في خلافات داخلية وخارجية، بدلا من استخراج الغاز لصالح مواطنيها".

وتابع بينيت: "أنصح الحكومة اللبنانية بتحسين الاقتصاد وببناء مستقبل أفضل للشعب اللبناني، والبدء بمعالجة هذه المسألة".

وجاءت تصريحات بينيت في ذروة خلافات إسرائيلية-لبنانية، بعد وصول منصة استخراج غاز إسرائيلية إلى منطقة يقول لبنان إنها متنازع عليها، فيما تقول إسرائيل إنها منطقة إسرائيلية.

بدورها، أعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، تقديم رد للوسيط الأمريكي آموس هوكستين على مقترح واشنطن الذي قدمّته قبل أشهر حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وكانت المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية، قد توقفت في مايو/ أيار 2021، إثر وصولها إلى طريق مسدود.