التضخم يتباطأ في السعودية ويهبط إلى 2.2 بالمئة في شهر مايو

تباطأ نمو التضخم السنوي في السعودية إلى 2.2 بالمئة في مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 2.3 بالمئة في أبريل/ نيسان.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، الأربعاء، إن المحرك الأساسي لتضخم أسعار المستهلك يعود إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 بالمئة، وأسعار النقل 4 بالمئة.

وسجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بلغت نسبته 2.1 بالمئة، كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمئة؛ وقسم المطاعم والفنادق 4.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك استقرارا نسبيا مقارنة مع أبريل السابق له، إذ ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة￼ من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.

