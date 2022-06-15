ثلاثة زلازل تضرب جزيرة إيرانية في مضيق هرمز تردد صداها في دبي

ضربت ثلاثة زلازل سواحل جزيرة كيش الايرانية اليوم الأربعاء، شعرت بها دبي ومناطق أخرى من الخليج العربي.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الامريكي ان هزتين بقوة 4.7 درجات تبعا ذلك، ثم هزة بقوة 5.3 درجات قبالة جزيرة قريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي.

واورد التلفزيون الرسمي ان السلطات نشرت فرق انقاذ في بلدة جناح بمحافظة هرمزغان، الا انه لم ترد انباء على الفور بوقوع خسائر بشرية او مادية.

تقع جناح على مسافة 1080 كيلومترا جنوب العاصمة طهران.

وتقع ايران على خطوط صدع رئيسية وتشهد زلزالا واحدا بوميا في المتوسط. وفي 2003 سوى زلزال بقوة 6.6 درجات مدينة بام التاريخية، وراح ضحيته 26 الف شخص .

كما ضرب زلزال بقوة 7 درجات غرب ايران في 2017 وقتل ما يزيد على 600 شخص واصاب اكثر من 9 آلاف آخرين.