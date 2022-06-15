محكمة إسرائيلية تدين فلسطينيا بعد 170 جلسة

أدانت محكمة إسرائيلية المهندس محمد الحلبي مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة، بعد 170 جلسة بعدة تهم من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "أحيطت إسرائيل علما بقرار المحكمة المركزية في بئر السبع (جنوب) بإدانة محمد الحلبي بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتقديم معلومات للعدو، ومجموعة من الجرائم الأمنية الخطيرة الأخرى".

والمهندس محمد الحلبي (44 عاماً) وهو من مخيم جباليا بقطاع غزة معتقل منذ 6 سنوات.

ولم تحدد المحكمة مدة محكوميته ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية أشارت إلى أنه يحق له الاستئناف على قرار الإدانة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) أشارت في بيان لها إلى أن جلسة المحكمة، الأربعاء، "هي الرقم 170 منذ اعتقال الحلبي في الخامس عشر من يونيو/ حزيران عام 2016".

وقالت: "الحلبي هو صاحب أطول المحاكمات في سجل الحركة الوطنية الأسيرة، وما يُرتكب بحقه منذ اعتقاله أي منذ ستة سنوات هو بمثابة انتهاك صارخ وممنهج وغير مسبوق، فجهاز القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال".

وذكرت الهيئة أن "الأسير الحلبي كان يشغل قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية (World Vision) في قطاع غزة".

وأضافت أن إسرائيل اعتقلته "بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده".

وأردفت الهيئة: "تعرض الحلبي عقب اعتقاله لتحقيق قاس استمر لمدة 52 يوماً، بما أثر على حالته الصحية وأدى إلى إصابته بآلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع".

ولفتت الهيئة، إلى أن الحلبي "متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخراً تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني".

ولم يصدر أي تعقيب فوري من الحلبي أو المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على قرار إدانته.

واعتقلت إسرائيل الحلبي، منتصف يونيو 2016، أثناء سفره عبر معبر بيت حانون الواصل بين غزة وإسرائيل، واتهمته بنقل أموال لحركة "حماس".