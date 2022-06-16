سوريا.. "واي بي جي" يختطف فتاة في الرقة لتجنيدها

اختطف إرهابيو تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، فتاة قاصر تبلغ 17 عاما، في مدينة الرقة شمال شرق سوريا، بهدف تجنيدها في صفوفه.

وأفادت مصادر محلية، الخميس، أن قوات التنظيم الإرهابي اختطفت في مركز المدينة الفتاة هيلين أحمد أسماعيل.

وأضافت أن التنظيم يقتاد عادة الشباب والأطفال المختطفين والمعتقلين إلى معسكرات، وبينت أن التنظيم لا يسمح للأطفال الذين يختطفهم بالاتصال بعائلاتهم.

وسبق للتنظيم أن اختطف العديد من الفتيات والفتيان القصر واقتادهم إلى معسكرات للتدريب على السلاح، قبل ضمهم لصفوفه رغم اعتراض ومطالبات أهاليهم بإعادتهم.

ونشر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 16 يناير/كانون الثاني 2020 بيانات عن تجنيد "واي بي جي" للأطفال.

ولم تنشر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أي تقارير تشير إلى أن التنظيم توقف عن تجنيد الأطفال حتى اللحظة.

ويسيطر التنظيم على مساحات واسعة شرقي سوريا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.