استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

استشهد 3 فلسطينيين فجر الجمعة، وأُصيب 8 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مكتوب إن 3 فلسطينيين استشهدوا، وأُصيب 8 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.

من جانبه قال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية اغتيال في مدينة جنين، أسفرت عن استشهاد براء لحلوح، وليث أبو سرور، ويوسف صلاح.

وقال شهود عيان إن، قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، وأطلقت النار على مركبة فلسطينية كان بداخلها فلسطينيين.

وبيّن الشهود، أنه وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته نفّذت أعمالا عسكرية الليلة الماضية، للعثور على وسائل قتالية في منطقتين، داخل مدينة جنين.

وأضاف: "خلال نشاط القوات في المنطقة الأولى، تعرضت القوات لإطلاق نار كثيف وإلقاء عبوات ناسفة حيث ردت القوات بإطلاق النار".

وذكر الجيش أن قواته-في المنطقة الثانية-أطلقت النار على مسلحين كانوا في سيارة، بعد "أن أطلقوا النار" على قواته.

**إدانات فلسطينية

وأدانت الرئاسة، وفصائل فلسطينية، الجمعة، قتْل الجيش الإسرائيلي، الشبان الثلاثة.

وقالت الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" :"نُدين الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة جنين، باغتيال ثلاثة شبان، وإصابة عشرة مواطنين".

وحمّلت الرئاسة، الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذا "التصعيد الخطير"، وقالت إنه "يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجّر الأوضاع".

وطالبت الإدارة الأميركية بـ"التحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة".

كما نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، الفلسطينيين الثلاثة.

وقالت في بيان إن عملية "الاغتيال الجبانة التي ارتقت خلالها هذه الثلة (..) لن تمرّ دون حساب".

وأضافت: "شعبنا الثائر المجاهد ومقاومته الباسلة يعرفون كيف يضربون العدو ويردّون على جريمته النكراء، بما يشفي الصدور المؤمنة".

واستنكرت حركة الجهاد الإسلامي، قتْل الفلسطينيين الثلاثة، وقالت إنهم "ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة".

وقالت الحركة في بيان: "هذه الجريمة تكشف مدى بشاعة وإجرام هذا العدو، ولسوف تنقلب هذه الجرائم على الاحتلال وترتد عليه وبالاً".

وفي ذات السياق، نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان صحفي، بـ"جريمة اغتيال 3 مقاومين في جنين".

وقالت: "ننعى الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا خلال تصديهم البطولي لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين فجر اليوم".

وأضافت: "عملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال بحق الشبان الثلاثة لن تزيد شعبنا ومقاومته إلا إصرارًا على مقاومة الاحتلال وصولاً إلى تدفيعه ثمن جرائمه ودحره عن أرضنا".