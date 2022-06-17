تعلم اللغة التركية يتيح فرص عمل للبنانيين المتضررين من الأزمة

تمهد معرفة اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية الشائعة الأخرى مثل العربية، الطريق للأتراك للوصول إلى وظائف ذات رواتب جيدة.

أما في لبنان حيث يعاني الناس من أزمة اقتصادية، فقد ثبت أن تعلم اللغة التركية مفيد في العثور على وظائف برواتب مغرية، ويتيح معهد يونس إمرة التابع للحكومة التركية الفرصة أمام اللبنانيين بفروعه الموجودة هناك، للتدفق إلى دورات تعليم اللغة التركية، مدفوعين بإعجابهم باللغة التي ساعدتها شعبية البرامج التلفزيونية التركية على الشهرة، ورغبةً منهم بالحصول على وظائف مرموقة.

وقد ساعدت دورات اللغة التركية المتوفرة في 30 موقعاً في جميع أنحاء لبنان حوالي 15.000 لبنانياً على تعلم اللغة في السنوات العشر الماضية.

وفي حين بقي البعض منهم في لبنان، سافر آخرون إلى تركيا لاستخدام مهاراتهم اللغوية الجديدة في فرص عمل مثل "يمنى فراشة" التي درست الهندسة المدنية في لبنان، وهي تدير الآن شركة في إسطنبول.

وحول تعلم التركية قالت "فراشة":"زرت تركيا عدة مرات منذ عام 2007 لأن والدي رجل أعمال ويسافر هناك باستمرار، لقد أحببت تركيا كثيراً وكنت أحلم دائماً بالعيش فيها، لكني كنت بحاجة لتعلم اللغة لتحقيق هذا الحلم، لذلك رحت أبحث عن مكان في بيروت لتعلم اللغة التركية وعندما صادفت معهد يونس إمرة انتسبت إليه دون تردد "، موضحةً أنها بعد عامين من تعلم التركية، بما في ذلك دورة تعليمية عام 2015 حضرتها في تركيا، صارت تعرف الكثير عن الثقافة التركية وأنها بعد انفجار ميناء بيروت عام 2020، قررت الاستقرار في تركيا وبدأت بممارسة أعمالها التجارية الخاصة وراحت تقدم الاستشارات للأجانب الذين يسعون لتأسيس شركات أو الاستثمار في تركيا.

وأعربت عن سعادتها بسبب الثقافات المتشابهة بين العرب والأتراك وكذلك بسبب المعاملة الجيدة من قبل الشعب التركي وقالت: "إنهم أناس دافئون وخيريون، وأنا أشعر أنني محظوظة لوجودي في تركيا"، مشيرة إلى الأزمة الاقتصادية المستمرة وتدني فرص العمل في لبنان.

بدوره التحق أحمد كانباي اللبناني وهو مقيم جديد آخر في إسطنبول، بدروس اللغة التركية في البقاع اللبناني، ولم يكن يعرف كلمة واحدة من التركية عندما زار تركيا لأول مرة عام 2009 وبعد بضعة أشهر، غادرها باحثاً عن عمل في بلدان أخرى قبل أن يعود إلى لبنان عام 2016 ليلتحق بفصل تركي في معهد يونس إمرة في ذلك العام، قبل التحاقه بقسم الأدب التركي في إحدى الجامعات اللبنانية.

وحول تجربته تحدث قائلاً:"بعد أن تعلمت التركية، قررت مع صديق لي تأسيس شركة في تركيا ونحن نعمل الآن على الواردات والصادرات حيث نصدر البن إلى تركيا ونستورد المنسوجات والأحذية والآلات، إن معرفة اللغة التركية ميزة عظيمة لإدارة الأعمال، ولدي بعض الأصدقاء في لبنان ممن يريدون تأسيس شركات في تركيا لكنهم لا يستطيعون ذلك لأنهم لا يتحدثون اللغة".

أما تميم ماهر خريج الهندسة الميكانيكية اللبناني، فكان يبحث عن عمل بعد التخرج ولكن دون جدوى، وكان لديه وقت فراغ فقرر التسجيل في دروس اللغة التركية كهواية في البداية، لكنه سافر لاحقاً إلى تركيا لزيادة مهاراته اللغوية والتحق بعد عودته إلى لبنان بقسم الأدب التركي في الجامعة وتخرج بعد 3 سنوات.

ويكسب ماهر الآن لقمة العيش من خلال تعليم اللغة التركية لأبناء وطنه اللبنانيين وتعليم العربية للأتراك.

من جانبها تنسب صابرين جادية الشابة اللبنانية حبها للمسلسلات التركية إلى شغفها باللغة التركية، وصرحت بالقول:"كنت أتعلم التركية قليلاً من خلال مشاهدة البرامج التلفزيونية، وعندما اكتشفت معهد يونس إمرة قررت الالتحاق به وبدأت قبل 3 سنوات بأخذ دروسٍ في اللغة التركية وما زلت أتعلم أشياء جديدة، وقبل عامين صادفت إعلاناً لوظيفة في السفارة التركية في بيروت فتقدمت إليها وحصلت على المنصب في مكتب التأشيرات بالسفارة.