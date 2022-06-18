القاهرة.. انسحاب عقيلة صالح قبل لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

كشف مصدر برلماني ليبي أن اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد فشل، وكان من المفترض انعقاده في العاصمة القاهرة بدعوة من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز؛ لإنقاذ مباحثات لجنة المسار الدستوري.

وقال المصدر، مفضّلا عدم نشر اسمه، السبت إن "عقيلة صالح غادر القاهرة مساء الجمعة متوجها إلى مدينة القبة (شرقي ليبيا) بعد رفضه لقاء المشري".

وأوضح أن "سبب رفض صالح الاجتماع مع المشري هو الاختلاف على أجندة الاجتماع، حيث يرى عقيلة أنها يجب أن تكون محددة في نقاط الخلاف التي عثّرت مفاوضات لجنة المسار الدستوري".

وتابع: "بينما يرى المشري ضرورة التفاهم على نقاط الخلاف التي يعطى من خلالها دور أكبر لمجلس الدولة وهو ما يرفضه صالح".