بشار الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد في دمشق

في أول بعثة دبلوماسية كاملة للبحرين في سوريا منذ أكثر من عقد وفي ظل استمرار محاولات تعويم نظام دمشق، تولى سفير البحرين الجديد في سوريا منصبه رسميا، الأحد.

تسلم رئيس النظام بشار الأسد أوراق اعتماد السفير وحيد مبارك سيار في حفل رسمي حضره أيضا وزير الخارجية فيصل مقداد. وصدر المرسوم بتعيين سيار في ديسمبر/ كانون أول وانتقل مؤخرا إلى دمشق.

وبدأ الأسد في الاندماج تدريجيا داخل المحيط الإقليمي. كانت زيارته لدولة الإمارات في مارس/ آذار هي أول رحلة من نوعها إلى دولة عربية منذ اندلاع الحرب الثورة السورية عام 2011.

قتل مئات الآلاف في الحرب التي شردت نصف سكان سوريا، ودمرت أجزاء كبيرة من سوريا، وستتكلف إعادة الإعمار عشرات المليارات من الدولارات.

في المرحلة الأولى من الصراع، فرضت دول عربية عقوبات على دمشق وأدانت استخدامها القوة العسكرية ضد المدنيين.

لكن النظام السوري حقق في السنوات الأخيرة سلسلة انتصارات عسكرية بمساعدة قوية وشديدة من روسيا وإيران والميليشيا التابعة لهم.

أعيد فتح سفارة البحرين في دمشق عام 2018.