إصابة فلسطينيَين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

أُصيب فلسطينيان بجروح، الثلاثاء، خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي عدة محافظات بالضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن فلسطينيين اثنين، أُصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية بمحافظة جنين (شمال).

وأضافت إن أحدهما أُصيب بالرصاص الحي في الخاصرة، والآخر في القدم، ونُقلا للعلاج في مستشفى جنين الحكومي.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة قباطية، ونفّذ عملية اعتقال طالت مواطنين اثنين، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

واستخدم الجيش، الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا القوات بالحجارة.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات بالضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين، تندلع على إثرها مواجهات.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية اعتقالات طالت 19 مواطنا، في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن عملية الاعتقال نُفّذت في محافظات جنين ونابلس (شمال)، ورام الله (وسط)، وبيت لحم (جنوب).