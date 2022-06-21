وزيرا داخلية المغرب وإسرائيل يدعوان لتطوير آليات التشاور

دعا وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ونظيرته الإسرائيلية أيليت شاكيد، الثلاثاء، إلى تطوير آليات التشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، عقب اجتماع عمل بين الجانبين في الرباط،، حضره عدد من كبار مسؤولي الوزارتين.

وأفاد البيان أن "للقاء يندرج في سياق الإعلان المشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الموقع أمام الملك محمد السادس في ديسمبر/ كانون الأول 2020".

وذكر أن اللقاء يعكس "التزام البلدين باستئناف الاتصالات الرسمية الكاملة بين النظراء المغاربة والإسرائيليين".

واعتبر أن "اللقاء كان مناسبة لتبادل مثمر بين الوزيرين، بشأن قضايا تدخل ضمن اختصاصات قطاعيهما على التوالي والآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين".

والاثنين بدأت وزيرة الداخلية الإسرائيلية زيارة رسمية إلى المغرب، غير محددة المدة.