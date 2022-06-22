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بريطانيا تتجه لبدء محادثات تجارة حرة مع دول الخليج

وكالة الأناضول للأنباء
لندن
نشر في 22.06.2022 16:16
وزير التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان وزير التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان

قالت وزير التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان، الأربعاء، إنها ستبدأ محادثات تجارة حرة مع دول الخليج في مسعى لتعزيز انسيابية السلع بين الجانبين.

وذكرت الوزيرة في بيان، أنها ستتجه إلى العاصمة السعودية الرياض، للبدء بمحادثات تجارة حرة من شأنها خفض أو رفع الضرائب عن عديد السلع، خاصة الغذائية.

وكثفت بريطانيا من محادثاتها مع عديد من الدول، أبرزها الهند والمكسيك، بغية التوصل إلى اتفاق تجارة حرة، يعزز من حضور سلع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتجاوز حجم التجارة بين دول الخليج وبريطانيا حاجز 40 مليار دولار في 2022، قرابة 27 بالمئة منها كانت مع السعودية.

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