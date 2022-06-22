في تحقيق داخلي.. الجيش الأمريكي يعتقل طياراً على صلة بهجوم في سوريا

أعلن سلاح الجو الأمريكي احتجاز أحد أفراده على خلفية هجوم في أبريل/نيسان في سوريا أدى إلى إصابة أربعة من زملائه في الجيش.

وألقى الجيش الأمريكي في بادئ الأمر باللوم في الهجوم الذي وقع في قاعدة القرية الخضراء في شرق سوريا على نيران غير مباشرة، ربما ضربة صاروخية.

وقال في وقت لاحق إن مزيدا من التحقيق أظهر أن الانفجارات كانت نتيجة "وضع متعمد للعبوات الناسفة" في منطقة لتخزين الذخيرة ومنشأة استحمام، وقال مسؤولون إنهم يبحثون في احتمال شن هجوم من الداخل.

وامتنع سلاح الجو عن تحديد هوية العضو.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية آن ستيفانيك في بيان الثلاثاء "في إطار تحقيق جار، احتُجز طيار في الولايات المتحدة يوم 16 يونيو فيما له صلة بالهجوم على القرية الخضراء بسوريا".

وأضافت "بعد الاطلاع على المعلومات الواردة في التحقيق، اتخذ قائد الطيار قرارا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي".

وكانت شبكة سي.إن.إن أول من تحدث عن احتجاز الطيار.

ويقول مسؤولون عسكريون أمريكيون إن نحو 900 جندي أمريكي يعملون بسوريا في مهام تركز بالأساس على تدريب القوات الشريكة.