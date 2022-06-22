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محادثات "إسرائيلية مغربية" حول الاستثمار والتعاون التجاري

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 22.06.2022 12:03
جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع

بحث مسؤولون إسرائيليون ومغاربة، تشجيع الاستثمار، وتبادل السياحة، ودعم التعاون التجاري، وجلب عمال من المغرب إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدات على تويتر، الأربعاء: "زار رئيس الدائرة السياسية الاستراتيجية بوزارة الخارجية الاسرائيلية، السفير ألون بار، المغرب، لإجراء مباحثات سياسية مع نظيره المغربي، والتقى بالمدير العام لوزارة الخارجية المغربية فؤاد يازور".

وأضافت: "ترأس رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية المغربي، فؤاد أخرف، الحوار المشترك عن الجانب المغربي".

وتابعت: "كان الهدف من الحوار مناقشة السياسة التي يمكن من خلالها تعميق التعاون الثنائي، مع التركيز على جلب العمّال المغاربة إلى إسرائيل، وتشجيع الاستثمار وتبادل السياحة ودعم التعاون التجاري".

وقالت: "تناول الحوار إطار الهيكل الإقليمي وخطوات المتابعة التي اتفق عليها الطرفان في إطار (قمة النقب) التي عقدت بمبادرة من وزير الخارجية يائير لابيد في مارس/اذار من هذا العام".

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، قد بدأت الإثنين زيارة إلى المغرب لم يحدد جدولها الزمني.

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