مطار دمشق يستأنف نشاطه غداً بعد توقفه لأسبوعين بسبب الغارات الإسرائيلية

يعود مطار دمشق الدولي إلى الخدمة بدءاً من الخميس بعد نحو أسبوعين من تعليق الرحلات بسبب غارات إسرائيلية طالت مدرجاته، وفق ما أعلنت وزارة النقل السورية الأربعاء.

وعلقت السلطات السورية في العاشر من حزيران/يونيو جميع الرحلات عبر مطار دمشق بانتظار إصلاح الأضرار الجسيمة التي طالته خصوصاً مدرج الهبوط، من الغارات الإسرائيلية.

وقالت وزارة النقل في بيان إن "مطار دمشق الدولي في الخدمة اعتباراً من يوم غد الخميس"، مشيرة إلى أنه "يمكن لجميع النواقل الجوية استئناف رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتباراً من هذا التاريخ".

وأضافت الوزارة أن "المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغّلة، وذلك بعد أن تمَّ الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية المطار ومحيطه فجر العاشر من حزيران/يونيو.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي طال أيضاً مستودعات لحزب الله اللبناني وقوات إيرانية في محيط المطار.