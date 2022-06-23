إعلام محلي: أمير قطر يبدأ زيارة إلى مصر الجمعة

أفادت مصادر إعلامية قطرية ومصرية، الخميس، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيبدأ الجمعة، زيارة إلى مصر هي الأولى منذ 2015.

وقالت صحيفة "العربي الجديد" الخاصة على موقعها الإلكتروني، إن أمير دولة قطر سيقوم غداً الجمعة بزيارة رسمية إلى مصر يلتقي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الزيارة تعد الأولى لأمير قطر إلى مصر منذ سنوات.

بدوره، ذكر موقع "القاهرة 24" الإلكتروني الخاص، أن زيارة أمير قطر تستمر الجمعة والسبت، ويجري خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس المصري.

ونقل الموقع عن مصدر لم يسمه، أن أمير قطر يصل مساء غد الجمعة إلى مصر قادما من دولة رواندا، على أن يعقد قمة مع الرئيس السيسي.

وأشار المصدر، إلى أن الزيارة تستهدف التطبيع الكامل للعلاقات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية وضخ استثمارات قطرية بمصر، خاصة في مجال الطاقة.

وأضاف أنه "سيتم إطلاق مجلس أعمال مصري - قطري مشترك بين البلدين، حيث يتكون المجلس من رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وحتى الساعة 19:50 (ت.غ) لم يصدر تأكيد رسمي للزيارة من قطر ومصر .

وغادر أمير قطر، بعد ظهر الخميس بلاده، متوجها إلى جمهورية رواندا للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء حكومات الكومنولث المقام بمركز المؤتمرات في مدينة كيجالي خلال الفترة 23 - 24 يونيو/ حزيران الجاري.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة وإعلان صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليارات دولار.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2021، أنهت قمة العلا بالسعودية، خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ إعلان المصالحة الخليجية في القمة، تبذل تلك الدول وقطر جهودا لتطوير علاقاتها بعد 4 سنوات على قطيعة شملت إغلاق الأجواء.

وفي 28 أغسطس/ آب 2021، التقى أمير قطر، السيسي، على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية، وذلك في أول لقاء بنيهما منذ أزمة صيف 2017.

وفي 23 يونيو/ حزيران 2021، قررت مصر تعيين عمرو الشربيني، سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا أيضا لدى القاهرة.