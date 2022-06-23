حماس: الحفريات الإسرائيلية بمحيط الأقصى تهدد أساسات المسجد

قالت حركة "حماس"، الخميس، إن الحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى تعدّ "تهديداً مباشراً لأساسات وجدران المسجد"، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الحركة في بيان "إنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من حفريات متواصلة في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية، يُعدّ تهديداً مباشراً لأساسات وجدران المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت "أن الحفريات محاولة لطمس معالم مدينة القدس الإسلامية والتاريخية"، وحذرت "الاحتلال ونحمّله كامل المسؤولية عن تداعيات تلك الانتهاكات الخطيرة".

ودعت "حماس"، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأردن "إلى التحرك العاجل لوقف تلك المخططات الاستعمارية الخبيثة، حمايةً للقدس والمسجد الأقصى مسرى الرسول الكريم وقبلة المسلمين الأولى".

وفي وقت سابق، قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، إنه يتابع "بخطورة بالغة"، "حفريات" تُجريها إسرائيل في محيط المسجد الأقصى".

وذكر في بيان أن سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية تجريان منذ فترة "حفريات مريبة وغامضة" في محيط المسجد الأقصى، خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تعقيبا فوريا على ما ذكره بيان مجلس الأوقاف.