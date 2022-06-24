إصابة 82 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

أُصيب، الجمعة، 82 فلسطينيا، غالبيتهم بالاختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك، خلال تفريق الجيش، مسيرات منددة بالاستيطان في مواقع متفرقة في شمالي الضفة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرات منددة بالاستيطان في بلدات بيت دَجن شرقي نابلس، وبيتا، وقريوت، جنوبي المدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان وصل وكالة الأناضول إن طواقمها تعاملت مع 82 إصابة، بينها مسعف متطوع، أُصيب بقنبلة غاز في الوجه؛ وإصابة لمواطن جراء السقوط؛ و80 مصابا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.