مستوطنون يرفعون العلم الإسرائيلي على مسجد جنوبي الضفة

رفع مستوطنون، فجر الجمعة، العلم الإسرائيلي على مسجد، في جنوبي الضفة الغربية.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان أحمد غزال، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا قرية "كيسان"، بمحافظة بيت لحم، وصعدوا على قمة مسجدها، بواسطة سلّم متحرك، ورفعوا العلم الإسرائيلي.

وأشار غزال، إلى أن المستوطنين حاولوا اقتحام المسجد، عبر محاولة تحطيم بابه.

وندّد الناشط بـ"انتهاك حُرمة المسجد"، وقال، إن "كيسان تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، وبحماية من الجيش الإسرائيلي".

ونفّذ مستوطنون إسرائيليون 290 هجوما بالضفة على فلسطينيين وممتلكاتهم منذ مطلع العام الجاري، تسببت 230 منها بوقوع أضرار بالممتلكات، و60 منها أوقعت إصابات بين الفلسطينيين، وفق معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.