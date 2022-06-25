استقبال حار للشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القاهرة

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يزور القاهرة بعد قطيعة دامت لسنوات.

وأظهر بث مباشر لحفل الترحيب الذي نشرته الرئاسة المصرية، تفقد الزعيمان لحرس الشرف وعزف فرقة موسيقية للنشيدين الوطنيين لمصر وقطر.

ذكرت صحيفة الأهرام المصرية الرسمية أن المحادثات تهدف إلى ضمان "التطبيع الكامل" للعلاقات بين البلدين بعد استئناف العلاقات في أوائل عام 2021.

نقلت الصحيفة أن البلدين سيوقعان اتفاقيات تشمل استثمارات قطرية في الاقتصاد المصري المتعثر.

خلال الزيارة، سيجتمع مجلس أعمال مصري قطري بهدف تحسين التجارة والاستثمارات بين البلدين.

أعلنت قطر في مارس / آذار عن استثمار 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري الذي تضرر بشدة من تداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقد هبطت طائرة الشيخ آل ثاني في القاهرة في وقت متأخر الجمعة حيث كان باستقباله السيسي في المطار على المدرج.

أظهرت الزيارة التي لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، والترحيب الحار، التحسن السريع في العلاقات بين البلدين منذ انتهاء مقاطعة الدوحة من قبل أربع دول عربية، بما في ذلك مصر.

جاء ذلك قبل زيارة الرئيس جو بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.

سيحضر كل من السيسي وآل ثاني قمة تستضيفها السعودية مع الرئيس الأمريكي. ستضم القمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر.

تدهورت العلاقات بين مصر وقطر في عام 2013 عندما قاد السيسي، كوزير للدفاع، الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد فترة حكمه القصيرة المثيرة للانقسام.

في عام 2017، انضمت مصر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في مقاطعة قطر في محاولة لإجبار الدوحة على تغيير سياساتها.

انتهى الخلاف أخيرًا عام 2021، عندما وقعت قطر إعلانًا مع الدول الأربع لتطبيع العلاقات. منذ ذلك الحين، تحسنت العلاقات وتبادل كبار المسؤولين الزيارات.